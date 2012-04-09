Статданные из США обвалили цену нефти

На мировых торгах в понедельник, 9 апреля, цены на нефть снижаются на негативных данных с рынка труда США.

Так, стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже упала на 1,26 доллара, или на 1,22% - до 102,05 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 1,06 доллара, или на 0,86% - до 122,37 доллара за баррель.

В минувшую пятницу стало известно, что уровень безработицы в США в марте неожиданно снизился до 8,2% с 8,3% в феврале, однако число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло всего на 120 тысяч при прогнозе увеличения на 205 тысяч, передает Bloomberg.