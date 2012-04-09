В шести областях Украины обесточены 300 населенных пунктов
10:14, 09 апреля 2012Энергетика
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из-за непогоды
Сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (налипание мокрого снега, порывы ветра) при срабатывании систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 300 населенных пунктов в шести областях Украины.
Как сообщает пресс-служба МЧС, без электроснабжения остались в Хмельницкой области 179 населенных пунктов, в Черновицкой – 53, в Винницкой - 38, в Киевской – 20, в Тернопольской – 7, в Житомирской – 3.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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