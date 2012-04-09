«Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 865 млн долл. за импортированный в марте газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 6 апреля перечислила ОАО «Газпром» около 865 млн долл. США за импортированный в марте 2012 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что цена природного газа для компании в первом квартале 2012 года составляет около 416 долл. США.

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенного между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за тыс. куб. м.

Напомним, «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.

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