Минэнерго предлагает с 2013г. перейти на производство бензина с добавлением биоэтанола

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины вносит на рассмотрение Кабинета министров Украины законопроект об обязательном добавлении производителями бензина биоэтанола в состав топлива, начиная со следующего года.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в эфире программы «Шустер LIVE» на телеканале «Первый национальный» 6 апреля.

По его словам, законопроектом предусмотрено, что содержание биоэтанола в бензинах должно составлять 5%, начиная с 2013 года, и 7% - с 2014 года.

«Мы вносим законопроект, надеюсь, он будет принят правительством, о том, что со следующего года в любом бензине 5% должно быть биоэтанола, а с 2014 года - 7%», - пояснил министр.

Также Ю.Бойко отметил, что при разработке законопроекта учитывался опыт европейских стран и предложения участников рынка нефтепродуктов.

По мнению министра, добавление биоэтанола позволит Украине уменьшить объемы закупки нефти и поддержать национального сельхозпроизводителя.

«Это европейский опыт, это даст возможность нам снизить закупку нефти, а с другой стороны - загрузить своих сельхозпроизводителей. Мы отработали данный закон со всеми участниками рынка и считаем, что он будет, безусловно, позитивным», - отметил министр.

Справка УНИАН. Биоэтанол - экологически чистое топливо, которое производится из сельскохозяйственной продукции, содержащей крахмал или сахар. Биоэтанол является высокоэффективным заменителем бензина и способствует снижению парниковых выбросов в атмосферу. В Украине действуют около 70 спиртовых заводов. Промышленное внедрение производства смесевых бензинов может дать 500 тыс. тонн дешевого биотоплива в год.