Кабмин намерен закрыть нелегальные мини-НПЗ

Правительство намерено закрыть нелегальные минизаводы, которые выпускают нефтепродукты низкого качества, не платят налоги и дестабилизируют ситуацию на рынке нефтепродуктов.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в эфире программы «Шустер LIVE» на телеканале «Первый национальный» 6 апреля.

«Мы проанализировали работу так называемых минизаводов, нелегальных предприятий, и пришли к выводу, что это - прямой путь к уклонению от уплаты налогов. Все эти 137 минизаводов выпускают полуфабрикаты и не платят акцизные сборы. Мы их будем закрывать. Это будет способствовать более стабильной работе основных производителей и наполнению бюджета», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Кабинет министров Украины принял проект закона о «плавающей» ставке акциза на нефтепродукты.

Ранее премьер-министр Николай Азаров сообщил, что Кабмин разрабатывает законопроект о «плавающей» ставке акциза на нефтепродукты, а также обсуждает вопрос о безналоговом ввозе 1 млн тонн нефти для переработки на отечественных НПЗ. По словам премьера, данные меры необходимы для повышения рентабельности переработки нефти на отечественных НПЗ в условиях повышения мировых цен на нефть.

Как сообщалось, цены на АЗС растут со второй половины февраля. Основной причиной повышения является общемировая тенденция повышения цен на нефть в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. С начала года стоимость нефти Brent на европейском спотовом рынке выросла практически на 20%, а оптовая стоимость бензина и ДТ в Украине – более чем на 12% и 7% соответственно.

Кроме того, в январе 2012 г. вступили в силу новые ставки акцизных сборов на бензины и дизтопливо, которые были проиндексированы на 8,9%. Таким образом, акциз на бензин повысился со 182 евро/тонна до 198 евро/тонна, что эквивалентно 18 коп./л.