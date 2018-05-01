ТНК-ВР сворачивает бизнес в Украине

Российско-британская компания ТНК-ВР, учитывая остановку Лисичанского НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.) на неопределённый срок, решила провести радикальную реструктуризацию основной управленческой модели, представленной в Украине.

«Учитывая остановку ЛИНИКа на неопределённый срок, у компании возникла необходимость пересмотра принципов управления своими активами и принятия оперативных мер по оптимизации процессов. Было принято решение выделить Лисичанский НПЗ в отдельную бизнес-функцию, а, кроме того, провести радикальную реструктуризацию основной управленческой модели, представленной на территории Украины», – отметили в пресс-службе компании.

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК). Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Компания подчеркивает, что новая структура бизнеса будет утверждена к 1 мая 2012 года и введена с 1 июля. Она ориентирована на функционировании двух ключевых направлений – маркетинга (управление брендами, маркетинг, розница, оптовые продажи, карточные продажи, В2В, функции сопровождения) и представительского офиса, который будет обеспечивать поддержку бизнеса ТНК-ВР в Украине. Подобная модель бизнеса позволит снизить административно-управленческие расходы и обеспечить стабильный положительный денежный поток на этот год и в будущие периоды.

«В результате введения новой организационной структуры численность персонала компании будет сокращена приблизительно вдвое. Все внедряемые изменения проводятся исключительно в рамках действующего законодательства Украины», – отметили в компании.

Решение относительно дальнейшей работы Лисичанского НПЗ будет приниматься советом директоров группы ТНК-BP. «На рассмотрение акционеров менеджментом были направлены различные варианты выхода из ситуации, не исключающие и возможную консервацию НПЗ», – говорят в компании.

Как отметил в комментарии корреспонденту УНИАН директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей Куюн, низкая эффективность украинского бизнеса ТНК-ВР и, в частности, Лисичанского НПЗ является следствием низких инвестиций в развитие предприятия, несмотря на очень благоприятные условия, на которых завод был приватизирован в 2000 году и работал вплоть до 2005 года.

Так, по его информации, последняя технологическая установка на ЛИНИКе была введена в 2005 году, за 12 лет владения заводом фактически не построено ни одной установки по углублению переработки, в частности, по снижению выпуска мазута.

В то же время, по мнению эксперта, снижение маржи нефтепереработки является глобальной европейской тенденцией, уже вызвавшей остановку десятков предприятий.

«Часть вины лежит и на властях Украины, которые не обеспечили условия для добросовестной конкуренции на рынке, где до сих пор велика доля контрабанды и фальсификата, а кроме того, периодически возникают фирмы, обладающие определенными налоговыми и прочими льготами», – добавил Куюн.

Как известно, в связи с убыточностью нефтепереработки в Украине менеджментом ТНК-ВР было принято решение приостановить поставки сырья на ЛИНИК и начать подготовку к внеплановому ремонту на НПЗ.

В середине марта была остановлена установка гидроочистки дизельных топлив, а персонал завода, занятый на производстве, переведен на четырехдневную рабочую неделю. На текущий момент из всех производственных мощностей НПЗ в технологическом процессе задействован только комплекс по производству полипропилена, который продолжает работать в обычном режиме.

По мнению компании, для того, чтобы сохранить собственную нефтепереработку в Украине, необходим целый комплекс мер. Собственная нефтепереработка возможна только при условии введения налоговых льгот или импортных пошлин, уравновешивающих цену на нефть для украинских НПЗ и заводов стран Таможенного союза. Также одной из мер могло бы стать установление квот на импорт нефтепродуктов. Эти меры должны иметь последовательный и долгосрочный характер.

Между тем, чистый консолидированный убыток ТНК-BP в Украине в 2010 г. составил 68 млн долларов, а в 2011 г. - 23 млн долларов. Заявленная в финансовых документах прибыль ЛИНИКа за 2011 год в размере 111 млн грн была сформирована вследствие начисления в четвертом квартале «бумажного» бухгалтерского дохода по отложенному налогу на прибыль. Данный доход сформировался вследствие пересчета стоимости основных средств в соответствии с требованиями нового налогового кодекса и не имеет отношения к текущей операционной деятельности компании.

По мнению президента Луганской региональной торгово-промышленной палаты Сергея Кириченко, из-за остановки ЛиНИКа в Лисичанске останутся без работы 4,5 тыс. человек

По его словам, "остановка ЛИНИКа - базового для Лисичанска градообразующего предприятия, приведёт к недополучению в бюджеты всех уровней около 2,7 миллиона гривен. Еще 500-600 тысяч будет не дополучено в связи с тем, что остановятся другие предприятия-смежники - те, которые работали на обслуживание «ЛИНИКа».

«...Мы много говорим об импортозамещении, а тут, в такой важной отрасли, происходит все с точностью до наоборот. Это уже не соринка какая-то, а целый камень в глазу. Бензин всю жизнь относился к энергоресурсам, к источнику энергии, а получается так, что мы сами избавляемся от производственных мощностей, пусть не самых совершенных, но все же своих», - отмечает Кириченко.

«Результат вполне прогнозируем - деньги из Украины будут вымываться, отрицательное сальдо внешней торговли увеличится, и в целом финансовое положение Украины ухудшится. То есть, украинцы будут платить валюту за то, что вполне могут произвести сами – в этом нет никакой логики... И при этом мы пополняем армию безработных, закрывая технически оснащенные, современные предприятия. Кормим наших ближних и дальних соседей, размышляя как при такой безработице решать социальные вопросы», - подчеркивает президент Луганской ТПП.

Олег Вовчук (УНИАН)