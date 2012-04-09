Украина планирует получить 800 тыс. т бензина и дизтоплива с помощью газификации угля

Украина планирует в 2013 году получить 800 тыс. тонн бензина и дизельного топлива с помощью технологии газификации угля.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в эфире программы «Шустер LIVE» на телеканале «Первый национальный» 6 апреля.

По его словам, Украина намерена перенять зарубежный опыт производства топлива с помощью газификации угля, в частности, в Китайской Народной Республике.

«Основное направление, в котором мы работаем в настоящий момент с китайскими коллегами, - это газификация угля и выработка из него бензина и дизельного топлива. Такие заводы работают в Китае и в ЮАР», - объяснил министр.

Ю.Бойко отметил, что украинская угольная отрасль демонстрирует значительные темпы роста производства, а потому в 2013 году запланировано газифицировать 3 млн тонн угля и получить из него около 800 тыс. тонн бензина и дизельного топлива.

«В будущем году 3 млн тонн направляем на газификацию угля, который даст нам приблизительно 800 тыс. тонн светлых нефтепродуктов из этого сырья», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 г. китайская компания China Coal Technology and Engineering Group Corporation заявила о намерениях инвестировать 50 млн долл. на первом этапе в строительство завода по переработке бурого угля в жидкое топливо на территории Кировоградской области.

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