Кабмин хочет вывести газовые операции из госзакупок

Кабинет министров Украины предлагает не распространять действие закона о государственных закупках на случаи, когда предметом закупок является природный газ и связанные с его закупкой и реализацией услуги.

Такая инициатива закреплена в правительственном законопроекте №10305 от 6 апреля о внесении изменений в ст.2 Закона «Об осуществлении государственных закупок», текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

В частности из-под тендерных закупок будет выведена закупка «субъектом, уполномоченным Кабинетом министров на формирование ресурса природного газа для потребителей Украины, в том числе для нужд населения»:

- природного газа;

- услуг по транспортировке, распределению, поставкам и хранению природного газа;

- финансовых инструментов, операций с деривативами и управлением рисками, финансовых услуг, услуг бирж, аукционов, систем электронных торгов и других услуг, которые применяются в международной торговой и финансовой практике при закупке и реализации природного газа.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие изменений «будет способствовать обеспечению эффективного функционирования и развития нефтегазового комплекса, удовлетворению потребностей промышленных потребителей и населения в природном газе, повышению уровня и укреплению энергетической безопасности государства».

В Кабмине отмечают, что выведение закупок газа из-под госконтроля будет способствовать «повышению надежности поставок газа и использования ГТС», а также «реализации долгосрочных договоров и контрактов на поставку газа, в том числе по выполнению межгосударственных соглашений в нефтегазовой отрасли».