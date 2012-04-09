Управляющая компания по проекту «LNG-Терминал» будет создана до июня

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами намерено создать управляющую компанию по проекту «LNG-Терминал» до июня этого года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы агентства, размещенном на его официальном сайте, об этом заявил председатель координационного совета нацпроекта «LNG-Терминал» Виталий Демьянюк.

«Сейчас, в рамках организационной стадии, нами создается модель частно-государственного партнерства для реализации проекта. До конца мая планируется организовать конкурс и создать управляющую компанию. После этого будет выбран финансовый консультант и пройдет подписание меморандумов по поставкам газа. Завершится организационная стадия созданием консорциума: юридического лица, в которое войдут инвесторы, включая государство, для финансирования строительства терминала», - отметил В.Демьянюк.

По его словам, на сегодняшний день проект ТЭО разработан и отправлен на утверждение Кабинета министров. «Вместе с этим, мы направили этот документ нашим коллегам в НАК «Нафтогаз» на рассмотрение и оценку», - сказал В.Демьянюк.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

В сентябре 2011 года компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Напомним, на сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

Стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Азербайджан создадут СП для подготовки ТЭО поставок газа на LNG-терминал