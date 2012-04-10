Возобновлено электроснабжение 300 населенных пунктов, обесточенных из-за ненастья
08:21, 10 апреля 2012Энергетика
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В Украине возобновлено электроснабжение всех 300 населенных пунктов, обесточенных вследствие ненастья.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в ночь с 8 на 9 апреля из-за неблагоприятных погодных условий (налипание мокрого снега, порывы ветра) и в результате срабатывания систем защиты линий электропередач были обесточены 300 населенных пунктов в шести областях.
К возобновлению энергоснабжения привлекались бригады облэнерго.
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