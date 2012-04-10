Цена нефти продолжила падение на сообщениях о новом раунде переговоров с Ираном

На мировых торгах во вторник, 10 апреля, цена нефти снижается на фоне ситуации вокруг Ирана.

Так, стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже упала на 0,120 доллара, или на 0,12%, - до 102,340 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,45 доллара, или на 0,37%, - до 122,220 доллара за баррель, передает Bloomberg.

В понедельник СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон сообщили, что переговоры Ирана с "шестеркой" международных посредников по ядерной программе Исламской Республики возобновятся в субботу, 14 апреля, в Стамбуле. Последняя попытка переговоров была предпринята в Стамбуле 21-22 января 2011 года и закончилась безрезультатно.

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