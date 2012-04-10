С завтрашнего дня вступают в силу изменения в закон о рынке газа

11 апреля вступает в силу Закон «О внесении изменения в статью 18 Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа».

Об этом говорится в тексте закона, опубликованного в газете «Урядовый курьер» (№65 от 10 апреля т.г.).

Согласно документу, подписанному Президентом Украины Виктором Януковичем, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 15 марта т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в статью 18 Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа».

Законом предусмотрено, что на средства, находящиеся на текущих счетах со специальным режимом использования гарантированных поставщиков, их структурных подразделений, а также субъекта, уполномоченного Кабинетом министров Украины на формирование ресурса природного газа для потребителей Украины, осуществляющего продажу природного газа гарантированным поставщикам, не может быть обращено взыскание по обязательствам субъектов рынка природного газа.

На средства, которые учитываются по этим счетам, не налагается арест, а операции по этим счетам не подлежат остановке.