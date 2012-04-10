Завтра вступает в силу закон о долгах объектов теплоснабжения при передаче в концессию

11 апреля т.г. вступает в силу Закон «О внесении изменений в статью 22 Закона Украины “О теплоснабжении”.

Об этом говорится в тексте закона, опубликованного в газете «Урядовый курьер» (№65 от 10 апреля т.г.).

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 15 марта т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 22 Закона Украины “О теплоснабжении” (№9399).

Данным законом предусмотрено, что в случае, если субъекту ведения хозяйства предоставлен в пользование (аренду, концессию, управление и т. п.) целостный имущественный комплекс (индивидуально определенное имущество) по выработке тепловой энергии, такой субъект становится правопреемником по долговым обязательствам по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке, возникшим у субъекта ведения хозяйства, который раньше использовал указанное имущество (владел или пользовался им).

Также законом предусмотрено, что договоры о поставке и транспортировке энергоносителей заключаются с правопреемниками реорганизованной теплопоставляющей и/или теплогенерирующей организации исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке за предыдущий период.

Согласно закону, участник (учредитель) теплопоставляющей или теплогенерирующей организации, в случае принятия решения о ее ликвидации, обеспечивает погашение долга такой организации перед поставщиками энергоносителей.

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