Кабмин предлагает увеличить поддержку углепрома в 2012 году на 18% – до 7,8 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает увеличить поддержку угледобывающих предприятий, в частности, частичного покрытия затрат в себестоимости готовой товарной угольной продукции, в 2012 году на 18,2%, или на 1,2 млрд грн – до 7,8 млрд грн.

Об этом сказано в разработанном правительством законопроекте №10317, зарегистрированном в Верховной Раде 9 апреля.

Ранее на эти цели в госбюджете-2012 было предусмотрено 6,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году угледобывающие предприятия Украины увеличили добычу угля на 8,9%, или 6,693 млн тонн, по сравнению с 2010 годом – до 81,859 млн тонн.