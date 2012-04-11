На мировых торгах в среду, 11 апреля, цены на нефть восстанавливаются после падения до 2-месячного минимума на фоне статданных о запасах "черного золота" в США, а также опасений по поводу развития экономики еврозоны.

Так, стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,310 доллара, или на 0,31% - до 101,330 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,36 доллара, или на 0,3% - до 120,240 доллара за баррель.

Накануне Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти в США увеличились на 6,6 миллиона баррелей на прошлой неделе. Позднее в среду Министерство энергетики также опубликует данные по запасам "черного золота" в стране.

С негативом были восприняты данные по импорту горючего в Китай в марте, продемонстрировавшие снижение объема закупок со стороны крупнейшего мирового потребителя "черного золота" сразу на 6% - до 5,52 миллиона баррелей в сутки.

Способствовали снижению стоимости нефти во вторник и данные долгового рынка: доходности гособлигаций Испании и Италии выросли, что усилило опасения инвесторов относительно начала нового витка кризиса суверенных долгов в зоне единой европейской валюты, передает Bloomberg.