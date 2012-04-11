В Киеве 16 апреля завершится отопительный сезон

16 апреля в Киеве завершится отопительный сезон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов.

Так, 16 апреля теплоноситель перестанут подавать в жилые дома и на объекті социальной инфраструктуры. Школы, детсады и медицинские учреждения будут отключать от систем отопления исключительно по их письменным заявкам.

Согласно поручению А.Попова сразу после завершения отопительного сезона в столице начнется подготовка к новому сезону 2012-2013 годов.