«Метинвест» инвестирует в повышение энергоэффективности 200 млн долл. ежегодно

Горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» планирует инвестировать в повышение энергоэффективности своих предприятий около 200 млн долл. ежегодно.

Об этом сегодня в ходе презентации Группой СКМ программы «Энергоэффективность.UA» сообщил директор по связям с общественностью компании «Метинвест» Игорь Кирилюк.

По его словам, мероприятия по повышению энергоэффективности являются частью так называемой технологической стратегии «Метинвеста» до 2020 года, которая предусматривает модернизацию производства и энергосберегающие мероприятия. «В рамках этой стратегии мы планируем инвестировать около 1 млрд долл. в год на все предприятия Группы и рассчитываем, что 20-22% из этой суммы будут направляться на внедрение энергосберегающих технологий», - сказал И.Кирилюк

В свою очередь, начальник управления охраны окружающей среды дирекции по промышленной безопасности и экологии «Метинвест» Владислав Белоус отметил, что сложно отделять финансирование проектов по модернизации производственных мощностей от проектов по повышению энергоэффективности. По его словам, практически все проекты по модернизации дают в результате энергосберегающий эффект. «Даже от мелких организационных мероприятий мы получаем определенный эффект. Сегодня наиболее крупным проектом, в рамках которого мы ожидаем повышения энергоэффективности, является строительство аглофабрики на Енакиевском метзаводе», - уточнил В.Белоус и добавил: «В целом технологическая стратегия Метинвест является огромным проектом, и я пока не хотел бы забегать вперед, называя конкретные проекты».

Справка УНИАН. «Метинвест» - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метинвест реализует в Краснодоне новую социальную программу