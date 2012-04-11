Азаров уверен, что Украина добьется от России справедливых цен на газ

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что Украина добьется от России снижения цены на газ до справедливого уровня.

Как сообщается на сайте Н.Азарова, такое заявление он сделал сегодня во время встречи с членами Наблюдательного совета «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«Мы уже два года ведем переговоры с Россией, и мы добьемся снижения цены», - сказал Н. Азаров председателю правления YES Александру Квасневскому.

Н.Азаров напомнил, что Украина сейчас покупает российский газ по самой высокой цене в Европе из-за кабальных, по его убеждению, контрактов 2009 года.

Без учета 100-долларовой харьковской скидки, отметил Н.Азаров, стоимость газа для Украины составляет 546 долларов за тысячу кубометров.

В этой связи Н.Азаров привел пример Польши, которая покупает российский газ по 310 долларов за тысячу кубов: «Между Польшей и Россией находится Украина. Это 1 200 километров. То есть, если поляки покупают газ по 310 долларов, то для Украины он должен стоить, как минимум, на 100 долларов дешевле».

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

3 марта Н.АЗАРОВ сообщил журналистам, что во время визита в Украину председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергея НАРЫШКИНА им был передан Украине проект нового контракта, Премьер подчеркнул, что сейчас проводится изучение этого документа.

15 марта президент Российского газового общества, депутат Госдумы России Валерий ЯЗЕВ заявил, что газовые переговоры не заканчиваются, потому что Украина ничего не предлагает России за снижение цены на газ.