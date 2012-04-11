Правительство Бельгии разъяснит всем, что цены на газ повышаться не должны

Брюссель. Правительство и парламент Бельгии одобрят специальный разъяснительный закон, который должен четко объяснить всем участникам рынка, что с 1 апреля 2012 года цены на газ и электроэнергию для предприятий не должны были повышаться.

Об этом говорится в совместном заявлении министра экономики Бельгии Жоан Ванде Ланотте и государственного секретаря по вопросам энергетики Мельхиора Вателе.

По убеждению чиновников, специальный закон должен объяснить "всем, что замораживание дифференцированных цен на энергетику применяется с 1 апреля 2012 года включительно".

29 марта 2012 года в Бельгии был одобрен закон, которым запрещалось повышение цен на энергоносители для предприятий в рамках применения дифференцированных цен на электроэнергию и газ с 1 апреля этого года.

Вместе с тем 5 компаний, которые занимаются поставками газа, сообщили своим потребителям - юридическим лицам о повышении цен на газ с 1 апреля этого года.

7 компаний, занимающихся поставками электроэнергии, выполнили положение закона и не повышали тарифов.

Повышение тарифов газовыми компаниями заставило министра экономики Ж.Ванде Ланотте даже призвать предприятия не платить по новым счетам.

Сейчас чиновники планируют как можно скорее одобрить новый закон в правительстве и парламенте страны.

"Таким образом, станет раз и навсегда понятно всем, что замораживание дифференцированных цен на энергетику применяется с 1 апреля 2012 года включительно", - подчеркивается в распространенном сегодня заявлении чиновников.