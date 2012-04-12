Мировые цены на нефть в среду выросли на фоне статистики из США

Мировые цены на нефть в среду, 11 апреля, повысились после публикации статданных по коммерческим запасам сырья на оптовых складах США.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА "Новости".

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil увеличилась на 1,68 доллара - до 102,7 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 0,30 доллара - до 120,18 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 6 апреля, выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, - до 365,2 миллиона баррелей.

В то же время, общие запасы бензина снизились на 4,3 миллиона баррелей, или на 1,8%, и составили 217,6 миллиона баррелей, достигнув минимальной отметки с декабря. Эксперты ожидали уменьшения запасов лишь на 1,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 4 миллиона баррелей, или на 2,9%, - до 131,9 миллиона баррелей.