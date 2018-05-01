Газовый рынок без госзакупок: потеря ГТС и банкротство «Нафтогаза»?

Любой законопроект, касающийся сферы закупок, транспортировки и продажи природного газа, не может не вызвать пристального внимания экспертов. Еще больше обостряет это внимание тот факт, что в нашей стране редкая законодательная инициатива продиктована искренним желанием что-то где-то улучшить,. Как правило, преимущественно речь идет о прямом или косвенном лоббировании бизнес-интересов конкретных финансово-промышленных групп или даже отдельных физлиц. В результате прохождение законопроектов обычно сопровождается вопросом — под кого они выписываются?

На этом фоне законопроект Кабмина, которым предлагается вывести операции закупки газа из-под процедуры госзакупок, был просто обречен оказаться под градом критических замечаний. В первую очередь эксперты усмотрели в этом документе попытку сделать внутриукраинский рынок природного газа еще более закрытым, а значит и более приспособленным для всевозможных злоупотреблений с ценами на голубое топливо. Но есть мнение, что принятие кабминовского законопроекта чревато и еще более угрожающими последствиями - от окончательной утраты «Нафтогазом» платежепособности, до отчуждения украинской ГТС в пользу сами знаете кого.

Закон вроде бы нужный, но преждевременный

Кабинет министров Украины в своем законопроекте №10305 предлагает не распространять действие закона о государственных закупках на случаи, когда предметом закупок является природный газ и услуги, связанные с его закупкой и реализацией.

После принятия законопроекта из-под тендерных закупок будет выведена не только сама закупка газа, но и услуги по его транспортировке, распределению, поставкам и хранению.

В пояснительной записке к законопроекту, подготовленной министром энергетики и угольной промышленности Юрием Бойко, отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать удовлетворению потребностей промышленных потребителей и населения в природном газе, а также повышению уровня и укреплению энергетической безопасности государства. Каким образом выведение закупок газа из под контроля государства позволит достигнуть перечисленных (замечательных по своей сути) задач в пояснительной записке не поясняется. Там лишь упоминается о том, что законопроект основан на международном опыте заключения договоров на рынке энергоносителей. Ну и, конечно же, пояснительная записка утверждает, что законопроект не содержит правил и процедур, которые могут содержать риски совершения коррупционных правонарушений.

Однако, эксперты, настроены далеко не так оптимистично. Так, эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский вообще высказал убеждение, что принятие законопроекта №10305 может привести к отчуждению газотранспортной системы Украины. «Закон этот мог бы оказаться полезным, но только в том случае, если бы его вступлению в силу предшествовало бы реформирование НАК «Нафтогаз Украины» и всей украинской экономики в сторону уменьшения потребления газа. Но я боюсь, что в нынешних условиях введение такого закона окажется преждевременным. Основным риском, при этом, я считаю возможность отчуждения государственного имущества в виде газо-транспортной системы», - сказал эксперт. И добавил: «Каким образом после принятия этого законопроекта субъект хозяйствования будет заключать договор на поставки газа, с кем он это будет делать? Создаются условия для того чтобы на нашу ГТС наложили свои «лапы» олигархи, а власть похоже даже не понимает о чем идет речь».

Продолжая критиковать, инициативу Кабмина, Б.Соколовский также напомнил, что для населения должен поставляться газ исключительно украинской добычи. «Но после принятия законопроекта никто не сможет гарантировать, что населению будет поставляться именно украинский газ, остающийся пока относительно дешевым. Конечно, лучше, чтобы между ценой газа украинской добычи и стоимостью импортного газа не было разницы, но пока эта разница остается, остается возможность для спекуляций, которая усугубляется выведением закупок газа из процедуры госзакупок», - сказал эксперт.

Но тут возникает вопрос - каким образом продажа газа конечному потребителю может происходить по завышенной цене, если ценнообразование на газовом рынке находится в руках государства, которое до последнего времени предпочитает дотировать население за счет промышленных потребителей газа? «А скажите пожалуйста, подчинены ли у нас облгазы государственным актам? Если речь идет о «Нефтегазе», то он, как государственная компания обязан подчиняться постановлениям Кабмина и других госструктур, но я не уверен, что такие постановления обязаны выполнять облгазы», - отмечает Б.Соколовский. Таким образом, по его мнению, может оказаться, что облгазы, после их ожидаемой приватизации, будут иметь полную свободу действий в отношении формирования цен на газ для населения. «Конечно выход из этой ситуации найти можно, обязав облгазы покупать для нужд населения исключительно украинский газ и отпускать его населению по фиксированной цене. Но технически это сделать не просто», - добавил Б.Соколовский.

Напомним, что буквально на днях, 5 апреля, "Нафтогаз Украины" передал Фонду госимущества (ФГИ) 31 из 48 пакетов акций предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) для их дальнейшей приватизации, которую ФГИ планирует начать в мае текущего года.

Как неоднократно отмечали эксперты, областные газопоставляющие компании играют ключевую роль в механизме поставок природного газа конечным потребителям. Среди контрагентов облгазов не только домохозяйства, но и объекты коммунальной сферы, тепловой энергетики, промышленные предприятия. Привлекательность облгазов для инвестора заключаетрся в том, что именно они осуществляют фактический контроль за финансовыми потоками, поступающими в оплату за поставленный газ. И вот на кануне приватизации облгазам хотят добавить еще больше самостоятельности, выводя операции по закупке газа из под контроля государства.

От «Нафтогаза» отрежут финансовые потоки?

Итак, одним из главных минусов законопроекта №10305 можно считать тот факт, что он позволит отказаться от обязательной при госзакупках публикации «Нафтогазом» закупочных цен на газ, что в свою очередь позволит облгазам продавать газ конечным потребителям по необоснованно завышенной цене. В результате собственники облгазов будут получать сверхприбыли. Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут убежден, что законопроект о госзакупках именно для этого и задумывался.

«Мотив только один - максимально вывести из конкурентной среды продажу газа потребителям накануне приватизации облгазов. Таким образом, для облгазов формируется возможность диктовать свои цены потребителю. Выведение операций по закупке газа из-под процедуры госзакупок, было бы еще логичным, если бы в Украине внедрялись открытые процедуры конкурентных газовых торгов, к примеру биржевые торги, электронные торги. Тогда это было бы оправданно, но пока этого нет», - отметил эксерт.

Однако, по его мнению, для авторов данного законопроекта последствия его принятия могут оказаться весьма неожиданными. «Крупные потребители газа, особенно финансово-промышленные группы вполне могут попытаться перейти к самостоятельному подписанию контрактов на поставки газа с тем же «Газпромом» и его сателлитами, что может еще больше снизить объемы продаж газа через «Нафтогаз» и облгазы. Это в итоге может еще больше усугубить финансовые поблемы «Нафтогаза» - прогнозирует А.Нарбут.

Однако, подобный сценарий в Минэнергоугля по видимому полностью игнорируют. 11 апреля министерство распространило пресс-релиз в котором отмечается, что принятие проекта законопроекта №10305 является необходимым для осуществления оперативной закупки углеводородов на энергетических площадках в Европе с целью формирования резервов в Украине и позволит удешевить стоимость газа для украинских потребителей.

Но позвольте спросить, каким образом это утверждение может коррелироваться с мнением министра экономического развития и торговли Петра Порошенко о том, что для Украины крайне важно разблокировать программу кредитования МВФ, для чего необходимо повышать тарифы на газ для населения до рыночнообоснованного уровня? Об этом министр совсем недавно заявил в интервью агентству Bloomberg. Правда уже 11 апреля Порошенко сказал, что перед тем, как повышать тарифы на газ, как того требует МВФ, государство должно отработать вопрос компенсации малообеспеченным гражданам. Но по сути это уточнение ничего не меняет — все трезвомыслящие политики и экономисты не первый год твердят: разница в цене на газ для населения и промышленности не позволяет Украине проводить реальные реформы в газовом секторе. В противном случае нашу энергетику ждет неизбежный коллапс, а «Нафтогаз» - банкротство.

Так о каком снижении стоимости газа для потребителей рассуждают в Минэнергетики, когда рост цен на газ для населения можно считать неизбежным и вопрос только в том, когда это произойдет? Подобные заявления энергетического ведомства только еще больше усиливают подозрения относительно реальных целей разработки и последствий принятия законопроекта №10305.

Петр Черных (УНИАН)

P.S. Буквально через несколько часов после публикации статьи (вечером 12 апреля) ВР приняла закон, согласно которому операции по закупкам природного газа выводятся из сферы госзакупок.