Украина активно ищет альтернативные источники поставок газа, заявил Азаров

Вильнюс. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что поиски альтернативных источников поставок газа могут занять годы, но Украина активно работает в этом направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил во время встречи с премьер-министром Литовской Республики Андрюсом Кубилюсом сегодня в Вильнюсе, сообщил журналистам пресс-секретарь Н.Азарова Виталий Лукьяненко.

«Мы ведем поиск альтернативных поставок газа, мы ищем альтернативные пути поставок в Средней Азии, в Азербайджане, и ведем переговоры о проходе танкеров со сжиженным газом через Босфор», - процитировал В.Лукьяненко слова Н.Азарова.

Он также отметил, что это переговоры не одного дня, «такие проекты могут занимать годы, но мы твердо движемся по этому пути».

Также, по словам В.Лукьяненко, Н.Азаров выразил уверенность в том, что цена на российский газ для Украины будет пересмотрена.

«Я думаю, у наших российских партнеров здравый смысл возьмет верх, и мы получим справедливую цену на газ», - передал слова премьер-министра Украины его пресс-секретарь.

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