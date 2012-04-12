British Petroleum готова предоставить поддержку ТНК-ВР для разработки Юзовской площади

Компания British Petroleum (BP) готова предоставить технологическую поддержку ТНК-ВР для разработки Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.), в случае победы британско-российского СП на соответствующем конкурсе.

Об этом сообщается на сайте ООО «ТНК-ВР Коммерс» (Киев).

В частности, BP готова предоставить ТНК-ВР передовые технологии исследования и разведки нетрадиционных газовых месторождений, бурения и гидроразрыва пласта (ГРП).

Также отмечено, что ряд высокопоставленных технологов ТНК-ВР ранее работали в ВР и имеют опыт работы в проектах по нетрадиционной газодобыче.

Напомним, ВР является одним из мировых лидеров по нетрадиционной добыче углеводородов. В частности, ВР ведет разработку ряда месторождений в США.

Как сообщалось, британско-российская ТНК-ВР готова вложить 7 млрд долл. в течение 30 лет в добычу нетрадиционного газа в Украине, рассчитывает на применение технологий BP при разработке таких месторождений в этой стране.

23 февраля 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Юзовской и Олесской площадей. Заявки на участие в них принимаются до 23 апреля включительно.