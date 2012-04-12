Россия планирует привлечь 500 млрд долл. для разработки континентального шельфа

Москва. Россия планирует привлечь инвестиции в размере 500 млрд долл. в течение примерно 30 лет для разработки континентального шельфа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин на совещании по вопросу стимулирования освоения континентального шельфа.

«По нашим оценкам, реализация шельфовых проектов на новых условиях позволит привлечь порядка 500 млрд долл. прямых инвестиций в течение примерно 30 лет – это непосредственно в добычу нефти и газа, и еще до 300 млрд долл. будет направлено в смежные отрасли, включая глубокую переработку сырья», - сказал В.Путин.

По его словам, принято принципиальное решение полностью отменить экспортную пошлину по новым шельфовым проектам, для наиболее сложных проектов в Арктике налог на добычу полезных ископаемых может составлять только порядка 5% от цены реализуемой продукции. Также для всех новых проектов независимо от уровня сложности предлагается обнулить налог на имущество и НДС по уникальному импортному оборудованию, которое в России пока не производится, добавил он.

В.Путин также подчеркнул, что такие условия целесообразно сделать неизменными в течение длительного периода времени, и такие условия не должны меняться в течение 15 лет с начала промышленной добычи.

В.Путин рассчитывает, что партнерами российских компаний в реализации шельфовых проектов выступят крупнейшие мировые корпорации.

Он подчеркнул, что новые шельфовые проекты должны реализовываться на условиях локализации.

«Контракты и заказы на изготовление оборудования, оказание услуг, проведение строительных, геолого-разведочных работ должны размещаться, прежде всего, в Российской Федерации и работать на ее экономику. Эти заказы должны выполнять отечественные компании. Нам представляется, что разумный уровень локализации должен быть не менее 70%, а то и 75%», - сказал В.Путин.

Он отметил, что по оценкам экспертов, в России сосредоточена примерно четверть потенциальных запасов углеводородов мира, и более 70% из этих запасов – это шельф.

По его словам, шельфовые месторождения, прежде всего в Арктике, без всякого преувеличения - это российский стратегический резерв на XXI век.

«Наша задача на долгосрочную перспективу - обеспечить лидерство России на глобальных энергетических рынках, гарантировать растущие потребности национальной экономики в углеводородном сырье и укреплять свои позиции на мировых рынках», - подчеркнул В.Путин.

Он отметил, что реализуются проекты в районе Сахалина, развернута геологоразведка в акватории Черного, Карского, Баренцева морей, установлена уникальная платформа на Приразломном месторождении в Печорском море, начал работать Арктический центр, который должен обеспечить научно-исследовательскую поддержку наших проектов.

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