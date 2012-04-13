Депутаты определили особенности приватизации шахт

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 246 народных депутатов из 395 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что особыми условиями приватизации угледобывающих предприятий является продажа всех акций, которые принадлежат государству (без сохранения в государственной собственности пакетов акций) в уставных капиталах акционерных обществ, образованных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

Кроме того, особенностью является установление сроком до трех лет со дня завершения приватизации моратория на применение процедуры принудительной реализации имущества объектов приватизации путем остановки исполнительного производства и моратория на возбуждение дел о банкротстве угледобывающих предприятий, которые распространяются лишь на долги, образовавшиеся на момент завершения приватизации.

Мораторий не применяется к решениям о выплате зарплаты, выходного пособия, других выплат (компенсаций), которые принадлежат работнику в связи с трудовыми отношениями, возмещения материального (имущественного) вреда, нанесенного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, взыскание алиментов и решений о взыскании задолженности по уплате взносов в фонды общеобязательного государственного социального страхования и задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы Пенсионного фонда Украины, а также к решениям о взыскании задолженности за электрическую энергию и услуги по ее передаче и распределению; переоформление на покупателя (инвестора) объекта приватизации действующих специальных разрешений на добычу полезных ископаемых без проведения аукциона.

К объектам приватизации принадлежат угледобывающие предприятия как единые имущественные комплексы; шахты (шахтоуправление) как единые имущественные комплексы; разрезы как единые имущественные комплексы; акции, которые принадлежат государству в уставных капиталах акционерных обществ, образованных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

Закон определяет, что порядок проведения аукциона по продаже единых имущественных комплексов, пакетов акций акционерных обществ утверждается Кабинетом министров Украины.

Победителем аукциона признается участник, который в ходе проведения аукциона предложил наивысшую цену за объект приватизации и подписал согласованный субъектами приватизации договор купли-продажи единого имущественного комплекса или пакета акций акционерного общества.

В случае, если аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей, государственный орган приватизации объявляет аукцион во второй раз со снижением начальной цены объекта приватизации на 30%.

В случае, если аукцион повторно не состоялся из-за отсутствия покупателей после снижения начальной цены объекта приватизации на 30%, государственный орган приватизации объявляет аукцион в третий раз со снижением начальной цены объекта приватизации на 50%.

В случае же, если аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей после снижения начальной цены объекта приватизации на 50%, объект приватизации передается для продажи на инвестиционном конкурсе.

Победителем инвестиционного конкурса по продаже единых имущественных комплексов, пакетов акций акционерных обществ признается участник, который предложил наибольшую величину приведенного стоимостного объема инвестиций в объект приватизации, выраженную в денежном эквиваленте, и подписал согласованный субъектами приватизации договор купли-продажи единого имущественного комплекса или пакета акций акционерного общества.

В случае невыполнения покупателем инвестиционного плана, а также условий договора купли-продажи орган приватизации имеет право разорвать заключенный договор купли-продажи в порядке и на условиях, предусмотренных законом о приватизации государственного имущества.

Стоимость объектов приватизации определяется согласно методике, утвержденной Кабинетом министров, с учетом особенностей приватизации таких объектов, определенных данным законом.

При этом стоимость промышленных запасов полезных ископаемых не учитывается.

Стоимость объекта приватизации включает остаточную стоимость специальных разрешений на добычу полезных ископаемых при условии бесплатной передачи покупателю (инвестору) этих разрешений.

С целью недопущения банкротства угледобывающих предприятий и сохранения сырьевой базы металлургического и энергетического комплексов с момента принятия решения о приватизации предприятия до момента завершения приватизации устанавливаются мораторий на применение процедуры принудительной реализации имущества объектов приватизации путем остановки исполнительного производства и мораторий на возбуждение дел о банкротстве угледобывающих предприятий.

Сроком до трех лет с момента завершения приватизации устанавливаются мораторий на применение процедуры принудительной реализации имущества объектов приватизации путем остановки исполнительного производства и мораторий на возбуждение дел о банкротстве угледобывающих предприятий, которые распространяются лишь на долги, которые образовались на момент завершения приватизации.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.