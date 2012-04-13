Закупка газа не подпадает под действие закона о госзакупках – закон

Верховная Рада Украины 12 апреля приняла в целом Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» относительно закупки природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 272 народных депутата из 394 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что действие Закона «Об осуществлении государственных закупок» не распространяется на случаи, если предметом закупки является природный газ, услуги по его транспортировке (в том числе перемещения, фрахтования, страхования, слива/налива, инспекции количества и качества), распределению, поставке, хранению; финансовые инструменты, операции с дериватом и управление рисками, финансовые услуги, услуги бирж, аукционов, систем электронных торгов и другие услуги, которые применяются в международной торговой и финансовой практике во время закупки и реализации природного газа, закупка которых осуществляется субъектом, уполномоченным Кабинетом министров Украины на формирование ресурса природного газа для потребителей Украины, в том числе для потребностей населения.

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В пояснительной записке к закону отмечается, что он разработан с целью повышения уровня и укрепления энергетической безопасности государства, обеспечения эффективного функционирования и развития нефтегазового комплекса.

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