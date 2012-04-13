ВР приняла закон о реформировании нефтегазового комплекса

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 242 народных депутата из 397 зарегистрированных в сессионном зале.

Когда на табло были обнародованы результаты голосования, депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина", которые блокировали трибуну, скандировали: «Ганьба!», «Банду геть!».

Данным законом внесены изменения в статью 7 Закона Украины «О трубопроводном транспорте».

Изменениями предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», осуществляющие деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, и НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины исключительно с целью и во исполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Законом Украины «О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества».

Кроме того, законом установлено, что приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины», осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, запрещается.

Отчуждение основных фондов, акций и частей в уставном капитале государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, передача их из баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, в уставный фонд других юридических лиц, совершение других правових действий, которые могут привести к отчуждению основных фондов, акций и частей в уставном капитале этих предприятий, а также основных фондов и акций НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и основанных ею предприятий, запрещается, кроме случаев, когда результатом таких действий является: передача основных фондов, акций и частей в уставном капитале таких предприятий исключительно государственному предприятию или акционерному обществу, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Украины; создание государственных предприятий или акционерных обществ, 100 процентов акций и частей в уставном капитале которых находится в государственной собственности Украины.

Действие части шестой этой статьи не распространяется на отчуждение основных фондов государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», ее дочерних и учрежденных ею предприятий, которые не используются в процессе осуществления деятельности по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, осуществляемое по согласованию с Кабинетом министров Украины.

Кроме того, законом предусмотрено, что в отношении государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и учрежденных ею предприятий, а также предприятий, образованных в результате реорганизации (слияния, присоединения, деления, выделения, преобразования) государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и основанных ею предприятий, не может быть возбуждено дело о банкротстве.

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