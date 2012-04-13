Средняя по Украине розничная цена бензина А-95 превысила 11 грн/литр

С 6 по 13 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,7-1,5% (в среднем на 0,9%). Средняя по Украине розничная цена на бензин А-95 впервые превысила 11 грн/литр.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 6 по 13 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 1,4% - с 10,13 грн/литр до 10,27 грн/литр; на бензин А-92 – увеличились на 1,5% - с 10,62 грн/литр до 10,78 грн/литр; на бензин А-95 – увеличились на 1,5% - с 11,00 грн/литр до 11,16 грн/литр; на дизельное топливо – увеличились на 0,7% - с 10,15 грн/литр до 10,22 грн/литр.

Напомним, цены на АЗС растут со второй половины февраля. Основной причиной повышения является общемировая тенденция повышения цен на нефть в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. С начала года стоимость нефти Brent на европейском спотовом рынке выросла практически на 20%, а оптовая стоимость бензина и ДТ в Украине – более чем на 12% и 7% соответственно.

Кроме того, в январе 2012 г. вступили в силу новые ставки акцизных сборов на бензины и дизтопливо, которые были проиндексированы на 8,9%. Таким образом, акциз на бензин повысился со 182 евро/тонна до 198 евро/тонна, что эквивалентно 18 коп./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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