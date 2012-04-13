Ефремов: закон о реформировании нефтегазового комплекса не предусматривает приватизацию ГТС

Принятый сегодня парламентом закон относительно реформирования нефтегазового комплекса никоим образом не предусматривает приватизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Ничего страшного там нет, что угрожает приватизации ГТС, но в дальнейшем возможно развитие событий», - сказал он.

В то же время А.Ефремов отметил, что при любых условиях Украина вынуждена будет сотрудничать в вопросах функционирования ГТС с каким-то государством, которое является или поставщиком газа, или покупателем.

«А лучше и в том, и в другом сегменте», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса». За данное решение проголосовали 242 народных депутата из 397 зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим народные депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" заблокировали трибуну Верховной Рады Украины. Когда на табло были обнародувані результаты голосования, депутаты скандировали: «Ганьба!», «Банду геть!».