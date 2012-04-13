Азаров: ассоциированное членство в ЦЕРН - очередной шаг на пути евроинтеграции Украины

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что ассоциированное членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) станет очередным шагом на пути евроинтеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с представителями ЦЕРН.

«Ассоциированное членство станет еще одним важным шагом на пути евроинтеграции нашей страны», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что 47 молодых ученых на сегодняшний день принимают участие в разработке трех проектов ЦЕРН.

Н.Азаров подчеркнул, что в Украине создана хорошая научная школа в области ядерной физики, но она требует развития.

«Мы прекрасно понимаем, что устаревшая физика это уже не физика, и поэтому ставим перед собой задачу быть на уровне современных достижений ядерной физики. И для этого у нас есть все возможности», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в Украине есть атомные станции, опытные ядерные реакторы, а также мощная научная база для проведения исследований. В частности, он назвал Киевский, Харьковский, Ужгородский, Севастопольский национальные университеты, а также Киевский и Одесский политехнические университеты.

Н.Азаров отметил, что статус ассоциированного членства в CERN Украина рассматривает не только с точки зрения перспективы развития науки, но и с точки зрения развития высокотехнологической промышленности.

Как сообщалось, в марте 2011 года в г. Женеве была заключена декларация Кабинета министров Украины и ЦЕРН, которой положено начало смешанной рабочей группе по научно-техническому сотрудничеству, и подписано совместное заявление о намерении относительно возможной украинской заявки о приобретении статуса государства – ассоциированного члена ЦЕРН.

20 октября 2011 года правительство Украины одобрило распоряжение о подписании соглашения между Кабинетом министров и ЦЕРН о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена.

ЦЕРН является ведущей европейской межправительственной организацией по изучению физики высоких энергий. Украинские научные работники хорошо известны в этой организации благодаря их успешному участию над проектом Большого адронного колайдера. Также ЦЕРН является одним из центров развития новой сетевой технологии ГРИД, способной хранить и оперативно обрабатывать большие объемы данных, которые появляются после запуска Большого адронного коллайдера.