Представитель BASF SE избран председателем Совета директоров South Stream Transport AG

Москва. Член Совета исполнительных директоров BASF SE Хеннинг Фошерау избран председателем Совета директоров компании South Stream Transport AG.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», 13 апреля в центральном офисе компании состоялось первое заседание Совета директоров South Stream Transport AG.

В состав Совета вошли председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, заместитель предправления ОАО «Газпром» Александр Медведев, генеральный управляющий концерна ENI Паоло Скарони, президент, главный исполнительный директор компании EDF Анри Проглио, член Совета исполнительных директоров BASF SE Харальд Швагер и Хеннинг Фошерау.

«На заседании был единогласно избран Х.Фошерау в качестве председателя Совета директоров компании South Stream Transport AG», - говорится в сообщении.

Члены Совета директоров обсудили ключевые вопросы сотрудничества компаний-участников проекта «Южный поток», включая бюджет проектной компании, а также план мероприятий, необходимых для принятия окончательного инвестиционного решения в ноябре этого года.

«Морской участок газопровода «Южный поток» - важное звено трансграничного инфраструктурного проекта, реализация которого будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Россией и Европейским Союзом. Я с нетерпением жду начала работы российских и европейских партнеров по строительству газопровода, которая, несомненно, будет слаженной и плодотворной» - сказал Х.Фошерау.

Справка УНИАН. 16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом, доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составит 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall и французской EDF - по 15%.

30 декабря 2011 года председатель правительства РФ Владимир Путин дал поручение «Газпрому» ускорить начало реализации проекта «Южный поток» и приступить к его строительству уже в 2012 году.

20 января 2012 года председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер утвердил подробный план мероприятий, позволяющий начать строительство газопровода «Южный поток» в декабре 2012 года.

12 апреля 2012 г. было завершено вхождение иностранных партнеров ОАО «Газпром» в проектную компанию South Stream Transport AG.

Первые поставки по газопроводу запланированы на конец 2015 года.