Украина готова предложить Иордании проекты в энергетической отрасли – Президент

Амман. Украина готова предложить Иордании проекты в энергетической отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сообщил в интервью журналистам в Аммане.

По его словам, в данное время продолжаются переговоры о строительстве в Иордании украинскими компаниями электростанций, которые работают на альтернативных источниках энергии.

"То есть, наши энергетические предприятия, в том числе и энергетического машиностроения, они имеют здесь, так сказать, хорошую рекламу, и они конкурентоспособны", - отметил Президент.

Он не исключил, что Украина будет принимать участие в строительстве атомной электростанции в Иордании, если тендер на строительство выигрывает российская государственная корпорация "Росатом".

Также В.Янукович отметил, что Украина заинтересована в строительстве на территории Иордании терминалов по хранению своей экспортной продукции. В том числе речь идет о металле, промышленной и сельскохозяйственной продукции, продуктах питания.

"Этот вопрос сейчас прорабатывается, и мы считаем его очень перспективным", - отметил Президент.