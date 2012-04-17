Цена нефти находится около 2-дневного максимума на фоне статданных из США

На мировых торгах во вторник, 17 апреля, цена нефти изменяется разнонаправленно в районе максимальных отметок за последние два дня на фоне сильных статданных из США.

Так, стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже поднялась на 0,04 доллара, или на 0,04% - до 102,97 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,46 доллара, или на 0,39% - до 118,22 доллара за баррель.

В понедельник стало известно, что объем розничных продаж в марте в США увеличился на 0,8% по сравнению с февралем. Данные оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков. На этом фоне укрепились надежды инвесторов на улучшение перспектив американской экономики и спроса на нефть со стороны одного из его крупнейших мировых потребиетелей, передает Bloomberg.