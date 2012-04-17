Япония будет сотрудничать с Украиной в сфере ликвидации аварий на АЭС

Палата Представителей парламента Японии приняла Резолюцию по углублению дружеских связей между Японией и Украиной, включая сотрудничество в сфере ликвидации аварий на АЭС.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, соответствующий документ был принят единогласно японскими депутатами в присутствии премьер-министра Японии Йосихико Нода и министра чрезвычайных ситуаций Украины Виктора Балоги, который начал сегодня официальный визит в Токио.

Как отмечается в Резолюции, на фоне развития двусторонних отношений между Японией и Украиной, которым в этом году исполнилось 20 лет, и в связи с прошлогодним большим восточно-японским землетрясением и аварией на АЭС «Фукусима-1», Япония получила значительную чистосердечную поддержку от правительства Украины и украинского народа. Эта помощь произвела глубокое впечатление, а также открыла новую страницу японско-украинских отношений. Палата Представителей парламента Японии выражает искреннюю благодарность Украине.

В документе говорится, что ужасающий опыт аварий на АЭС, который пережили обе страны, и общие знания по быстрому реагированию во время аварии и преодолению последствий после нее, должны служить не только интересам двух стран, но и стать международным достоянием. «С этой точки зрения, Палата Представителей называет эпохальным событием подписание между правительствами Украины и Японии Соглашения о сотрудничестве в сфере улучшения послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях, которое будет заключено в среду, 18 апреля», - сообщает пресс-служба МЧС.

Как отметил премьер-министр Японии Йосихико Нода, принятие Резолюции стало чрезвычайно важным шагом в двусторонних отношениях и сотрудничестве официального Киева и Токио.

Принятая Резолюция является первым за последние 20 лет документом, который японский парламент принял относительно постсоветских государств, отмечает пресс-служба МЧС.

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