РФ в первом квартале увеличила добычу газа на 1,3% - до 185 млрд куб. м

Москва. Добыча природного и попутного газа в Российской Федерации в январе-марте выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% и составила 185 миллиардов кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в Росстате.

В марте объем добычи газа вырос на 2,9% по сравнению с февралем и на 0,4% - по сравнению с мартом 2011 года. Объем производства сжиженного и регазифицированного газа в первом квартале вырос на 2,8% - до 3 млн тонн.

Кроме этого, добыча нефти за первый квартал выросла на 3,3% и составила 130 млн тонн.

Согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ, в 2012 году по основному сценарию добыча составит 697 млрд куб. м газа, по негативному – 682 млрд куб. м.

В 2013 году министерство ожидает добычу на уровне 725 млрд куб. м по основному сценарию и 706 млрд куб. м - по негативному, в 2014 году - 741 млрд и 716 млрд куб. м соответственно.

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