Пожар на шахте «Углегорская»: 144 горняка выводят на поверхность

В Донецкой области из-за пожара на шахте «Углегорская» государственного предприятия «Орджоникидзеуголь» 144 горняка выводят на поверхность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на инспектора труда Укруглепрофсоюза при Енакиевском теркоме Александра Кучумова.

По его словам, сегодня в 9.35 на шахте «Углегорская» на горизонте 700 м было обнаружено задымление.

В шахте в первую смену работали 144 горняка, всех шахтеров оповестили о задымлении, их выводят на поверхность. По состоянию на 13.15 жертв и пострадавших нет.

Силами военизированного горноспасательного отряда ведется разведка аварийного участка, определяется газовая обстановка и необходимый объем работ для ликвидации задымления.

Точных причин возгорания пока нет. Известно, что ранее в районе задымления проводились работы по погашению горной выработки.