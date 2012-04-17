Украина в І квартале увеличила экспорт электроэнергии на 53%

Украина в январе-марте увеличила экспорт электроэнергии на 52,8%, или 631,3 млн кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 1827,3 млн кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В марте Украина увеличила экспорт электроэнергии на 62,5%, или 306,1 млн кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 796,1 млн кВт/ч.

В частности, в І квартале экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос на 50,8% – до 928,6 млн кВт/ч, в Словакию – на 0,8% - до 15,5 млн кВт/ч, в Польшу – на 8,8% - до 160,3 млн кВт/ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову в І квартале составил 165,9 млн кВт/ч, что на 9,1% больше аналогичного периода 2011 года, а в Румынию – вырос на 3% – до 55,5 млн кВт/ч.

С начала года в Беларусь экспортировано 501,5 млн кВт/ч электроэнергии, что на 27,4% больше аналогичного периода 2011 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2011 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 52,5%, или 2,215 млрд кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 6,433 млрд кВт/ч.

В 2011 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД «Укринтерэнерго» – белорусское направление.