«Киевэнерго» начало отключение потребителей от отопления

ПАО «Киевэнерго» 16 апреля начало отключение потребителей Киева от отопления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что технологически процесс отключения займет несколько дней. В первую очередь от отопления отключают жилые дома. Отключение объектов социальной сферы – детских садов, больниц и школ – будет осуществляться по их заявкам.

По состоянию на утро 17 апреля от отопления отключены 63,4% потребителей из более 16 тыс. (жилфонд, административные здания, объекты соцсферы), которые обслуживает «Киевэнерго».

В течение отопительного сезона 2011/2012 на производство тепла и электроэнергии все производственные мощности «Киевэнерго» использовали 2,3 млрд куб. м газа и 961 тонну угля. За это время на ТЭЦ было выработано около 4,5 млрд кВт/ч электроэнергии и отпущено потребителям 12,4 млн Гкал тепловой энергии. Средняя температура теплоносителя составляла 74,3°С.

«С технической точки зрения отопительный сезон прошел стабильно. Но традиционной осталась проблема дефицита средств из-за отсутствия компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию», – отметил генеральный директор ПАО «Киевэнерго» Александр Фоменко.

По его словам, по состоянию на начало апреля задолженность бюджета перед «Киевэнерго» по разнице между действующими тарифами на тепловую энергию и себестоимостью ее производства составляет 2,8 млрд грн, а долги «Киевэнерго» за потребленный газ – 2,7 млрд грн.

Напомним, отопительный сезон 2011/2012 в объектах социальной сферы Киева начался 5 октября, в жилфонде – с 10 октября.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).