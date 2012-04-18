Нефть торгуется разнонаправленно на фоне прогноза МВФ

На мировых торгах в среду, 18 апреля, цены на нефть изменяются разнонаправленно на заявлении МВФ по поводу развития мировой экономики.

Так, стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,2 доллара, или на 0,19% - до 104,4 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,1 доллара, или на 0,08% - до 118,68 доллара за баррель.

С оптимизмом на рынках были восприняты данные обновленного доклада МВФ по перспективам мировой экономики. В частности, во вторник Фонд повысил прогноз по росту мировой экономики в 2012 году до 3,5% с 3,3%, ожидавшихся в январе, и в 2013 году - до 4,1% с 4,0%. Прогнозы от МВФ, а также статданные из Европы стали позитивными факторами для рынка нефти, передает Bloomberg.

В то же время не слишком оптимистичными оказались данные от API, согласно которым запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 3,4 миллиона баррелей. В то же время Минэнерго США может в среду сообщить, что запасы выросли всего на 1,8 миллиона баррелей.