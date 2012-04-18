«Газпром» обсудил с Венгрией вопрос придания «Южному потоку» национального статуса

Москва . Руководство «Газпрома» обсудило с правительством Венгрии вопрос придания «Южному потоку» национального статуса.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации "Газпрома" по итогам встречи А.Миллера с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Участники переговоров рассмотрели ход реализации проекта «Южный поток». Особо было отмечено, что проект реализуется в строгом соответствии с графиком. Обсуждены вопросы придания газопроводу статуса проекта национального значения», - говорится в сообщении.

А.Миллер и В.Орбан подчеркнули высокую актуальность и значимость реализации «Южного потока», который отвечает стратегическим интересам обеих стран и европейского региона в целом.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода «Южный поток» через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

В феврале 2008 года Россия и Венгрия подписали межправительственное соглашение, предусматривающее присоединение Венгрии к проекту газотранспортной системы «Южный поток».

10 марта 2009 года «Газпром» и Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) подписали Базовое соглашение о сотрудничестве по строительству газопровода и транзиту природного газа через территорию Венгерской Республики в рамках проекта «Южный поток».

29 января 2010 года «Газпром» и MFB выступили учредителями совместной проектной компании (СПК) South Stream Hungary Zrt.

В октябре 2011 года правительство Венгрии приняло решение о смене уполномоченной компании в рамках реализации проекта «Южный поток» на территории Венгрии. Новым партнером станет MVM Zrt. (ЗАО «Венгерские энергетические компании»).

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