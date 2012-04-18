Газ в США подешевел до десятилетнего минимума

С начала 2012 года газ подешевел на торгах в США уже на 35%. Цены фьючерсов на природный газ в США упали до минимальных значений за последние десять лет, так как прогноз потепления в стране оказал негативное влияние на спрос, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Последний прогноз погоды говорит о том, что в ближайшие 10 дней на среднем западе и юго-восточной части США установится умеренно теплая погода.

Майские фьючерсы на газ подешевели на 6,5 цента, или на 3,2% - до $1,951 за 1 миллион британских тепловых единиц (BTU).