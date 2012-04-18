Возгорание на шахте «Углегорская» ликвидировано, предприятие работает в обычном режиме

Возгорание на шахте «Углегорская» государственного предприятия «Орджоникидзеуголь» в Донецкой области ликвидировано, предприятие приступило к работе в обычном режиме.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Енакиевском теркоме Александра Кучумова.

По его словам, очаг возгорания был потушен горноспасателями еще вчера около 14.30., акт о запуске шахты подписан в 22.15, а в 22.30 горноспасатели уже покинули предприятие. Сегодня I смена горняков спустилась в шахту.

В настоящее время на шахте продолжает вестись усиленный контроль газовой обстановки в выработках специалистами участка вентиляции и техники безопасности. Обстановка в норме.

Точного вывода причины возгорания пока нет, его выясняет созданная специальная комиссия, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера в 09.35 на шахте «Углегорская» на горизонте 700 метров было обнаружено задымление. В шахте работали 144 горняка. Всех шахтеров оповестили о задымлении и вывели на поверхность. Жертв и пострадавших нет.