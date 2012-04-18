Украина обеспечила увеличение транзита газа в Европу после приостановки «Северного потока»

По оперативным данным Объединенного диспетчерского управления ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», транзит российского природного газа через территорию Украины, по состоянию на 16 апреля 2012 года, увеличен на 17,3 млн куб. м в сутки и составляет 258,4 млн куб. м в сутки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Укртрансгаз» обеспечил увеличение суточных объемов транзита европейским потребителям через территорию Украины», – отмечено в сообщении.

Согласно сообщению, для сравнения: 15 апреля 2012 г. суточный объем транзита составлял 241,2 млн куб. м (увеличение составило 7,1%).

Компания отмечает, что увеличение транзита европейским потребителям осуществляется согласно заявкам ОАО «Газпром» в Ужгородском направлении.

Напомним, 15 апреля были начаты плановые работы по наладке систем управления для дальнейшей интеграции двух ниток газопровода «Северный поток» в единую автоматизированную систему. Поставки по этой трубе, соединяющей напрямую России и Германию по дну Балтийского моря, приостановлены до конца апреля.