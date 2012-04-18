В мае на автозаправках можно ожидать небольшое снижение цен на топливо – эксперт

Директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей КУЮН прогнозирует, что в мае на автозаправочных станциях (АЗС) можно ожидать небольшое снижение розничных цен на топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Наконец-то, впервые за три месяца, перед Пасхальными праздниками, началось снижение цен на нефть со 125 до 118 долларов за баррель», – сказал С.КУЮН.

При этом он добавил, что «если эти цены останутся на таком уровне, то уже в мае цены на заправках должны снизиться».

По его словам, из-за высоких розничных цен на нефтепродукты, объемы продаж у основных нефтетрейдеров упали на 10-15%.

Как сообщал УНИАН, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов 16 апреля уменьшилась на 3,15 доллара – до 118,68 доллара за баррель. Это произошло после того, как «шестерка» международных посредников по иранской ядерной программе договорилась о новом раунде переговоров с Тегераном 23 мая.

Напомним, цены на украинских АЗС растут со второй половины февраля. Основной причиной повышения является общемировая тенденция повышения цен на нефть в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. Кроме того, в январе 2012 г. вступили в силу новые ставки акцизных сборов на бензины и дизтопливо, которые были проиндексированы на 9%.

С 6 по 13 апреля 2012 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,7-1,5% (в среднем на 0,9%). Средняя по Украине розничная цена на бензин А-95 впервые превысила 11 грн/литр.