Алиев: нужно обеспечить выход азербайджанского газа на рынок Украины

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявляет о необходимости совместными усилиями обеспечить выход азербайджанского газа на украинский рынок.

Об этом он сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Литвиным в Баку, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Президент Азербайджана отметил, что «есть хорошие перспективы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в частности, в части Южного газового коридора». «Украина должна стать частью этого проекта. Это было бы полезным с политической и практической точки зрения», - сказал он.

Также он высказал мнение о целесообразности активизации переговоров между Украиной и Евросоюзом относительно разных аспектов транзита газа в Европу.

При этом И.Алиев отметил важность инфраструктурного обеспечения новых энергетических проектов.

В свою очередь В.Литвин выразил убеждение, что дальнейшему развитию украинско-азербайджанского сотрудничества будет содействовать практическая реализация совместного проекта по организации поставок азербайджанского сжиженного природного газа в Украину. В этом контексте В.Литвин отметил, что подписание соответствующего межправительственного Соглашения станет важным аспектом развития взаимоотношений между Украиной и Азербайджаном.

По словам В.Литвина, активная энергетическая политика Азербайджана, планы относительно реализации масштабных энергетических проектов в Черноморско-Каспийском регионе создают новые возможности для украинско-азербайджанского сотрудничества.

Также председатель Верховной Рады отметил, что комплексный подход к решению вопросов сотрудничества в энергетической сфере, среди прочего, будет способствовать обеспечению безопасности в регионе.