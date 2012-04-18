Украина и Япония заключили соглашение о сотрудничестве при чрезвычайных ситуациях на АЭС

Украина и Япония заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, межправительственное соглашение подписано в Токио в рамках официального визита министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги в Японию.

От правительства Японии соглашение подписал министр иностранных дел Коитиро Гемба.

Согласно Договору, стороны будут содействовать улучшению послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях в контексте воздействия их последствий на человека и окружающую среду.

Кроме того, соглашение предусматривает объединение научно-технического потенциала и ресурсов, а также использование знаний и опыта специалистов и экспертов обоих государств в сфере преодоления последствий аварий на АЭС. Украина и Япония создадут совместный комитет, который раз в году будет проводить заседания.

Как подчеркнули в пресс-службе МЧС, "для официального Токио подписанный документ стал первым соглашением с иностранными государствами в сфере ядерной безопасности, в частности, преодоления последствий аварий на АЭС".

Министр иностранных дел Японии К.Гемба высоко оценил подписанное соглашение и выразил надежду, что Верховная Рада Украины как можно скорее ратифицирует этот документ. В то же время, японский дипломат отметил необходимость развития двусторонних отношений не только в области ядерной безопасности, но и в других сферах экономики. В свою очередь В.Балога от имени правительства пригласил руководителя внешнеполитического ведомства посетить Украину.

Кроме того, вопросы двустороннего сотрудничества в сфере преодоления последствий аварий на АЭС обсуждались во время встречи В.Балоги со спикером Палаты представителей парламента Японии Такахиро Йокомити.

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