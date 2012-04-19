Добыча газа в Украине в І квартале увеличилась на 0,6%, нефти – сократилась на 2,5%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-марте увеличили добычу природного газа на 0,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 4,9 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, в январе-марте добыча нефти в Украине сократилась на 2,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 0,590 млн тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-марте увеличилась на 8,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 245 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 7,1% – до 186 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 0,3%, по сравнению с 2010 годом, до 19,2 млрд куб. м. В 2011 году добыча нефти в Украине сократилась на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 2,424 млн тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в 2011 году сократилась на 7,0%, по сравнению с 2010 годом, до 874,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 9,6% – до 0,721 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».