Хозсуд Киева признал банкротом ГАК “Укрресурсы”
12:13, 19 апреля 2012Энергетика
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Хозяйственный суд Киева своим постановлением от 6 апреля 2012 признал банкротом государственную акционерную компанию «Укрресурсы» и открыл ликвидационную процедуру.
Об этом говорится в сообщении, размещенном в газете «Голос Украины» №71 (5321) от 19 апреля.
Ликвидатором назначен арбитражный управляющий Игорь Карелкин.
Справка УНИАН. ГАК «Укрресурсы» занимается покупкой и продажей газа, электроэнергии и других материально-технических ресурсов.
В марте 2008 года Кабинет министров Украины передал полномочия по управлению государственными корпоративными правами ГАК "Укрресурсы" от Госкомрезерва Министерству экономики.
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