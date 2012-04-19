Хозсуд Киева признал банкротом ГАК “Укрресурсы”

Хозяйственный суд Киева своим постановлением от 6 апреля 2012 признал банкротом государственную акционерную компанию «Укрресурсы» и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в газете «Голос Украины» №71 (5321) от 19 апреля.

Ликвидатором назначен арбитражный управляющий Игорь Карелкин.

Справка УНИАН. ГАК «Укрресурсы» занимается покупкой и продажей газа, электроэнергии и других материально-технических ресурсов.

В марте 2008 года Кабинет министров Украины передал полномочия по управлению государственными корпоративными правами ГАК "Укрресурсы" от Госкомрезерва Министерству экономики.