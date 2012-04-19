DTEK Group и датская Vestas подписали предварительное соглашение по проекту Ботиевской ВЭС

Компании DTEK Group и Vestas Wind Systems A/S (Дания) подписали предварительное соглашение по проекту Ботиевской ветряной электростанции (Запорожская обл.).

Об этом сказано в сообщении Vestas, обнародованном на сайте компании.

«DTEK Group и Vestas подписали предварительное соглашение по проекту «Ботиево» в Украине. Как только заказ станет твердым и безусловным, Vestas сразу же сделает официальное объявление», – сказано в сообщении.

Других подробностей компания не сообщает.

Как сообщал УНИАН, в конце 2011 года ООО «Винд Пауэр», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК, приступило к реализации проекта строительства ветроэлектростанции прогнозной мощностью 200 МВт на Ботиевской площадке (Запорожская обл.).

Напомним, ДТЭК планирует вложить 1,85 млрд евро в строительство ветропарков «ДТЭК Приазовский» (Запорожская обл.) и «ДТЭК Мангуш» (Донецкая обл.) до 2018 года.

«ДТЭК Приазовский» будет состоять из трех площадок: Ботиевской, Приморской и Бердянской. Общая мощность ветропарка – 500 МВт, Ботиевской площадки – 200 МВт, Приморской и Бердянской – по 150 МВт.

Справка УНИАН. ДТЭК – частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Vestas Wind Systems A/S - один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов.