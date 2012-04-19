Приватизированные облэнерго могут быть проданы российским компаниям - эксперт

Приватизированные облэнерго могут через несколько лет быть проданы российским компаниям.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал член наблюдательного совета Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

По его мнению, новые собственники облэнерго самостоятельно не в силах будут обеспечить миллиардные инвестиции в модернизацию изношенного оборудования, и поэтому может быть создан консорциум, наподобие газового.

«У меня такая мысль, что тот газовый консорциум, который где-то маячит в будущем, будет нам казаться детской забавой, в сравнении с электроэнергетическим консорциумом, который может появиться в Украине. То есть фактически компания ДТЭК отдаст и генерации, и часть сетей в руки российских компаний», - сказал Ю.Корольчук.

Он считает, что планируемая консолидация «Энергоатома» и «Укрэнерго» - это тоже шаг в направлении возможного создания консорциума, «в том, что ведется приватизация, через несколько лет - передача всех этих объектов российской стороне».

Происходящие процессы с продажей пакетов облэнерго эксперт назвал имитацией приватизации. В частности, при продаже пакетов акций «Днепрооблэнерго» и «Винницаоблэнерго» «одна сторона подыгрывала другой. В данном случае компания Григоришина подыграла компании Рината Ахметова».

«Выходит, что на самом деле происходит распределение между основными игроками, которых пять — это Ринат Ахметов с компанией ДТЭК, Игорь Коломойский, VS Бабакова («ВС Энерджи Интернешнл Украина»), Константин Григоришин и братья Суркисы. Это пять групп, которые фактический владеют всей электрогенерацией Украины», - сказал он.

По мнению Ю.Корольчука, эти «мелкие группы» и главный игрок — компания ДТЭК - какое-то время поэксплуатируют облэнерго, заработают денег, а дальше продадут не европейским компаниям, а «нашим вечным партнерам, заклятым друзьям, российской стороне».

Эксперт считает, что приватизация облэнерго не выполнила своей главной миссии — найти эффективного собственника, который решит проблемы этих компаний. «По факту мы увидели то, что просто происходит дораспределение и утверждение тех компаний, которые реально владели и генерациями, и облэнерго, которые имели там своих менеджеров, управляющих всеми процессами», - добавил он.

Ю.Корольчук также отметил, что Фонд госимущества не сделал никаких реальных шагов для того, чтобы оценить стоимость имущества облэнерго и перспективы их стоимости в ближайшем будущем.

«Поступления в бюджет минимальные. Потому что те, компании, которые сегодня продали, - это суммарно около 5 млрд грн. Сейчас еще завершат приватизацию нескольких облэнерго, и, скорее всего, цифра приблизится максимум до 7 млрд грн... Эта цифра должна быть хотя бы вдвое больше — 1-2 млрд долл. Хотя и это мало на самом деле, потому что... у нас есть большой потенциал экспортировать электроэнергию. Поэтому все эти нюансы тоже нужно было учитывать», - пояснил эксперт.